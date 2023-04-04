Общество

Девелопера торгового центра «Рига Гранд Молл» в Пскове признали банкротом

ООО «Псков-Молл» признана банкротом, соответствующая информация размещена на сервисе проверки контрагентов list-org.com.

Изображение: ibgroup.ru

Напомним, компания «Псков-Молл» должна была выступить в качестве девелопера при строительстве современного торгового центра «Рига Гранд Молл» на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове. Инвестором проекта выступала группа частных европейских компаний.

Планируемый срок открытия центра «Рига Гранд Молл» был обозначен в IV квартале 2013 года.