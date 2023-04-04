Общество

Биологических родителей ищет мужчина в Псковской области через проект «Жди меня»

Биологических родителей ищет житель Дальнего Востока в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Он указал, что был усыновлен в возрасте 6 или 7 лет, после чего новая семья увезла его на Дальний Восток.

«Я ищу своих настоящих родителей. Мне рассказали, что я был в детском доме в городе Пскове или Псковской области. Я родился 26 марта 1982 года», - сообщил заявитель. Ему известно, что биологический отец когда-то был военным, отчество у него – Николаевич, а фамилия – Иванов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1884619, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».