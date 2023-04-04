Общество

Вакансия председателя Гдовского районного суда открыта в Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантных должностей. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Открыты вакансии:

председателя Гдовского районного суда Псковской области;

заместителя председателя Великолукского городского суда Псковской области;

мирового судьи судебного участка № 36 в границах административно-территориального образования «город Великие Луки».

Соответствующие документы и заявления, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона РФ от 26 июня 1992 N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 7 апреля по 10 мая по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, 17/24, кабинет 112, Псковский областной суд. Последний день приема документов – 10 мая до 17:30. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 59-02-14.