Общество

Электромиограф передал псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ депутат «Единой России»

Дорогостоящее оборудование для реабилитации раненых передал депутат городской Думы от парии «Единая Россия» Денис Иванов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе партии.

Теперь у военных, находящихся на лечении и реабилитации после участия в СВО, будет возможность пройти дополнительное обследование. Электромиография (ЭМГ) позволит выявить нарушения в работе спинного мозга, а также поможет оценить состояние периферической нервной системы и мышц.

Денис Иванов отметил, что прибор является уникальным, выпускается в России на единственном заводе в Таганроге, с которым была налажена прямая связь для приобретения аппарата для госпиталя в Пскове.

Депутат рассказал, что около месяца назад он пришел в госпиталь, встретился с начальником и выяснил, что в течение долгого времени госпиталь нуждается в дорогостоящем электромиографе, чтобы ребята быстрее восстанавливались после ранений.

«Получил задание, выполнил и сегодня аппарат передал. Его будут настраивать, и с завтрашнего дня для бойцов будет доступна электромиограмма, – рассказал депутат и добавил, что будет помогать госпиталю и дальше. – Это наши ребята, наши земляки, мы все живем в одном городе, все друг друга знаем. Не надо делать вид, что это нас не касается, находится где-то вдалеке. Это всё рядом. Мы вместе, мы русские, с нами обязательно будет победа!»

Аппарат небольшой, но очень важный. Заместитель командира госпиталя отметил, что полученный нейростимулятор поможет бойцам в реабилитации кистей рук, нижних конечностей. «Этот прибор посылает импульс, проверяет работоспособность нервных окончаний и дальше дает стимул и обеспечивает скорейшее восстановление», – объяснил доктор.

Депутат сказал военным медикам спасибо за то, что они лечат ребят.