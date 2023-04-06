Общество

Год назад умер основатель ЛДПР Владимир Жириновский

Годовщина смерти российского политика и основателя ЛДПР Владимира Жириновского исполняется сегодня, 6 апреля.

Он ушёл из жизни в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

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В Пскове в годовщину смерти Владимира Жириновского состоится поминальная служба. Панихида начнется в церкви Николая Чудотворца со Усохи (улица Советская, 19) в 12:00.

«С 10.00 до 17.50 жители и гости города смогут отдать дань уважения российскому политику, посетив штаб Псковского регионального отделения ЛДПР. Он расположен на улице Советской, дом 47. Всех посетителей ждут сувениры с партийной символикой», - отметили в пресс-службе партии.

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Владимир Жириновский родился 26 апреля 1946 года. Депутат Государственной Думы всех созывов с 12 декабря 1993 года, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе с 21 декабря 2011 года.

Заместитель председателя Государственной Думы (2000—2011), делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996—2008). Кандидат на должность президента Российской Федерации на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов.

Доктор философских наук (1998). Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».