Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1969

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1969 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 128 788 раз, за сутки - 47. Избавиться от болезни смогли еще 79 жителей области, всего - 126 319 пациентов.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –42901/31
- Великие Луки –18361/1
- Бежаницкий район –1652/0
- Великолукский район –2897/4
- Гдовский район –2274/3
- Дедовичский район –3146/0
- Дновский район –1038/0
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1084/0
- Локнянский район –1237/1
- Невельский район –5735/0
- Новоржевский район –1378/0
- Новосокольнический район –3352/0
- Опочецкий район –3946/0
- Островский район –6168/0
- Палкинский район –1317/0
- Печорский район –3065/0
- Плюсский район –2024/4
- Порховский район –4656/3
- Псковский район –9899/0
- Пустошкинский район –1623/0
- Пушкиногорский район –1915/0
- Пыталовский район –1948/0
- Себежский район –3043/0
- Стругокрасненский район –2184/0
- Усвятский район –750/0