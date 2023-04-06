Общество

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1969

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1969 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 128 788 раз, за сутки - 47. Избавиться от болезни смогли еще 79 жителей области, всего - 126 319 пациентов.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: