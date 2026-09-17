 
Общество

Курсанты и сотрудники Псковского филиала Университета ФСИН вспомнили о подвиге десантников

0

Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России посетили экспозицию, посвященную подвигу 6-й роты псковских десантников, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В рамках взаимодействия женсовета филиала и Комитета семей воинов Отечества Псковской области сотрудники и курсанты филиала посетили воинскую часть города Пскова, где встретились с заместителем председателя Общественного совета ФСИН России Михаилом Хасьминским, руководителем АНО «Комитета семей воинов Отечества» Юлией Белеховой, а также ознакомились с экспозицией, посвященной памяти 6-й роты.

«Подвиги наших героев — это не просто страницы учебников, которые новое поколение должно знать и помнить. Сегодня в нашей образовательной организации проходят подготовку курсанты со всей страны, именно поэтому наши выездные встречи так важны: они дают уникальную возможность прикоснуться к живой истории. Глядя на тех, кто защищал страну в разные годы, будущие офицеры обретают то, что невозможно получить из лекций, — патриотизм и настоящую гордость за свое Отечество», — отметила преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Анна Волкова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026