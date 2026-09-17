Курсанты и сотрудники Псковского филиала Университета ФСИН вспомнили о подвиге десантников

Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России посетили экспозицию, посвященную подвигу 6-й роты псковских десантников, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

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В рамках взаимодействия женсовета филиала и Комитета семей воинов Отечества Псковской области сотрудники и курсанты филиала посетили воинскую часть города Пскова, где встретились с заместителем председателя Общественного совета ФСИН России Михаилом Хасьминским, руководителем АНО «Комитета семей воинов Отечества» Юлией Белеховой, а также ознакомились с экспозицией, посвященной памяти 6-й роты.

«Подвиги наших героев — это не просто страницы учебников, которые новое поколение должно знать и помнить. Сегодня в нашей образовательной организации проходят подготовку курсанты со всей страны, именно поэтому наши выездные встречи так важны: они дают уникальную возможность прикоснуться к живой истории. Глядя на тех, кто защищал страну в разные годы, будущие офицеры обретают то, что невозможно получить из лекций, — патриотизм и настоящую гордость за свое Отечество», — отметила преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Анна Волкова.