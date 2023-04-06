Общество

Прием заявок на участие во втором этапе конкурса лучшего ТОСа завершился в Псковской области

Прием заявок на участие во втором этапе конкурса лучшего ТОСа завершился в Псковской области. Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области представили 19 заявок.

Победителей и призеров конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» определит конкурсная комиссия до конца апреля текущего года.

При оценке будет учитываться работа ТОС с населением, участие ТОС в охране общественного порядка и пожарной безопасности, деятельность ТОС в сферах физической культуры, спорта и культурно-массовых мероприятий, благоустройства и озеленения территории.