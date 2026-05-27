 
Общество

«Анализируй этно»: В новомодном дерзком шушуне

0

Слушайте на волнах ПЛН FM новый выпуск программы «Анализируй этно», посвящённой обсуждению вопросов межэтнической тематики. 

Одежда понадобилась человеку, чтобы защищать его от холода, ветра, дождя и палящего солнца. Но со временем она стала ещё и средством самовыражения и даже заменяла нашим предкам паспорт: по тому, как человек одет, можно было понять, семейный он или холостой, сколько у него детей, чем он занимается, во что верит, а главное – в каких краях он родился и к какому народу принадлежит. Даже сегодня представители многих народов России не только по праздникам одеваются в свои национальные костюмы, но и в будни используют в своей одежде этнические элементы и украшения. Им важно подчёркивать свою принадлежность к определённому этносу и верность традициям. И только у русских с этим хуже, чем у кого-либо. 

В этом выпуске программы «Анализируй этно» ведущая Ольга Миронович поговорит с руководителем Центра дизайна и креативных индустрий Псковского государственного университета Ольгой Поспеловой о том, почему у русских в одежде так мало этнического и почему даже несмотря на то, что Кадышева снова в моде, в Пскове проще встретить на улице ковбоя или индейца, чем девушку в венце или парня в косоворотке. И это притом, что придуманная псковскими дизайнерами нарядная одежда в русском стиле даже попала на страницы глянцевого нью-йорского журнала.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026