Практический форум от Сбера начался с воодушевления псковских предпринимателей 

В псковском офисе Сбера начал работу II практический форум «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса – 2026». Предприниматели, руководители компаний и специалисты по развитию собрались, чтобы обсудить прикладное применение искусственного интеллекта в бизнесе и управленческих задачах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Организаторами выступили Псковское отделение Сбера, правительство региона и «Опора России».

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец поздравил участников со Днём предпринимателя. Он подчеркнул, что в современном мире успех бизнеса определяется не масштабом компании, а скоростью реакции и умением применять современные технологии.

«Хочется поставить задачу на сегодняшнее мероприятие: чтобы каждый из вас вышел не просто с хорошим настроением, а как минимум с хорошей идеей, новым полезным знакомством и конкретными договорённостями, которые можно продолжить. У нас сегодня реализовалась такой бизнес-план по направлению «идея и знакомство дня»», - поделился управляющий.

Развивая тему практического применения новых технологий, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев отметил, что за несколько лет обсуждение искусственного интеллекта перешло в плоскость прикладных разговоров о том, как с помощью нейросетей упрощать бизнес-процессы и увеличивать выручку. По словам министра, регион движется аналогичным путём благодаря партнёрству со Сбером.

«В медицине при поддержке Сбера уже используется порядка семисот «умных» устройств для пациентов в наших учреждениях здравоохранения. Они сами передают данные, а врач получает сигнал и может сразу связаться с пациентом. В культуре и при проведении мероприятий регион также активно применяет эти технологии», - отметил он.

Председатель комитета по информационным технологиям Псковского отделения «Опоры России» Евгений Надобников начал своё выступление с нестандартного личного отступления: в день форума его сыну исполнилось 12 лет. Размышляя о будущем ребёнка, он задался вопросами, как через 10–20 лет люди будут взаимодействовать с искусственным интеллектом и кто кем будет управлять:

«Что делать нам, предпринимателям, которые сталкиваются с новыми вызовами? Нам нужно не отставать от прогресса и использовать те возможности, те инструменты искусственного интеллекта, которые сейчас доступны. Именно поэтому мы второй год встречаемся на площадке Сбера, чтобы общаться, узнавать чужой опыт коллег-предпринимателей, и я уверен, что каждый сегодня уйдёт с новым инструментом и багажом знаний».

Главная мысль, прозвучавшая от всех трёх спикеров в начале форума свелась к одному: искусственный интеллект — это рабочий инструмент. И задача псковских предпринимателей прямо сейчас осваивать его, обмениваться опытом и договариваться о сотрудничестве. Именно для этого организаторы — Сбер, правительство Псковской области и «Опора России» — собрали на одной площадке более ста человек.

