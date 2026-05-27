 
Общество

Великолучанке назначили штраф с конфискацией телефона за покупки на маркетплейсе с использованием чужой банковской карты

0

Суд назначил наказание в виде штрафа с конфискацией мобильного телефона, используемого при совершении преступления в отношении жительницы Великих Лук за покупки на маркетплейсе с использованием чужой банковской карты на сумму более 19 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Великие Луки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета).

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимая, получив при покупке мобильного телефона сим-карту в подарок, обнаружила, что данный номер телефона привязан к чужому личному кабинету маркетплейса «Валдберрис», к которому привязаны банковские карты, принадлежащие другому лицу. Данное обстоятельство не смутило девушку, она заказала себе необходимые товары, оплатив их с чужих банковских счетов, на общую сумму свыше 19 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась, полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб, принесла ей извинения, что суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа с конфискацией мобильного телефона, используемого при совершении преступления.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026