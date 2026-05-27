Великолучанке назначили штраф с конфискацией телефона за покупки на маркетплейсе с использованием чужой банковской карты

Суд назначил наказание в виде штрафа с конфискацией мобильного телефона, используемого при совершении преступления в отношении жительницы Великих Лук за покупки на маркетплейсе с использованием чужой банковской карты на сумму более 19 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Великие Луки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета).

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимая, получив при покупке мобильного телефона сим-карту в подарок, обнаружила, что данный номер телефона привязан к чужому личному кабинету маркетплейса «Валдберрис», к которому привязаны банковские карты, принадлежащие другому лицу. Данное обстоятельство не смутило девушку, она заказала себе необходимые товары, оплатив их с чужих банковских счетов, на общую сумму свыше 19 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась, полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб, принесла ей извинения, что суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа с конфискацией мобильного телефона, используемого при совершении преступления.