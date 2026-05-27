Выплату в 100 тысяч рублей смогут получать переучившиеся на педагогов работники

Возможность претендовать на выплату в 100 тысяч рублей смогут специалисты, которые прошли курсы профпереподготовки и устроившиеся в образовательное учреждение обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Закон Псковской области от 07.05.2014 № 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области» (далее - Закон об образовании) педагогическим работникам государственных образовательных организаций региона и муниципальных образовательных организаций, впервые получившим высшее или среднее профессиональное образование и приступившим к педагогической деятельности в образовательных организациях не позднее трех лет после получения документа о высшем или среднем профессиональном образовании, а также имеющим стаж педагогической работы со дня выдачи указанного документа до трех лет, ежегодно в течение первых трех лет работы в образовательной организации за счет средств областного бюджета производится выплата денежного пособия в размере 100 тысяч рублей.

Целью предоставления указанной меры поддержки является привлечение к осуществлению преподавательской деятельности на территории Псковской области молодых специалистов, которые, получив образование, приняли решение об осуществлении трудовой деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации на территории Псковской области. Учитывая, что пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» установлено понятие «молодой специалист» и с учетом того, что получателями указанной выплаты фактически являются молодые специалисты предлагается категорию получателей предусмотренной Законом об образовании выплаты привести в соответствие положениям федерального законодательства, согласно которым молодой специалист - это гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения.

В целях соблюдения прав педагогических работников проектом закона Псковской области предлагается педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, которые устроились на работу в образовательные организации до вступления в силу предлагаемых законопроектом изменений, предоставлять денежное пособие в соответствии с условиями и порядком, которые действовали до вступления в силу предлагаемых изменений.

Проектом закона Псковской области предлагается не устанавливать требование к молодому специалисту как к лицу «впервые устраивающемуся на работу», так как в настоящее время на территории региона к работе в качестве педагогических работников в государственных и муниципальных образовательных организациях привлекаются специалисты, но не в соответствии с полученной квалификацией, которые в дальнейшем проходят переподготовку и курсы повышения квалификации и успешно продолжают осуществлять деятельность в качестве педагогических работников. В целях привлечения к работе в сфере образования большего количества педагогов предлагается в указанной части требования к молодым специалистам не предъявлять.

Таким образом, принятие предлагаемой законодательной инициативы позволит привести законодательство Псковской области в соответствие с федеральным законодательством, а также обеспечить привлечение молодых специалистов к осуществлению педагогической деятельности.

«Сколько человек может претендовать на эту меру?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Все, имеющие на это право», - ответила заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

Законопроект поддержан.