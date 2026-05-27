Эксперт назвал лучшие виды растительного молока для кофе

Растительное молоко с пометкой barista лучше подходит для кофе благодаря стабильной текстуре и способности хорошо взбиваться. Об этом сообщил директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

«Пищевые добавки помогают молоку сохранять однородную текстуру, не расслаиваться при нагревании, лучше взаимодействовать с кофе и дольше оставаться стабильным после открытия упаковки. Их применение одобрено регуляторами при соблюдении установленных норм, поэтому опасаться их наличия в составе напитка не стоит», — подчеркнул Сергей Митрофанов.

Эксперт отметил, что слишком «чистый» состав без стабилизаторов и масел нередко ухудшает качество напитка. Такое молоко хуже пенится, быстрее расслаивается и может сворачиваться при контакте с эспрессо. По его словам, при выборе альтернативного молока важно обращать внимание на расположение основного ингредиента в составе; чем выше он находится в списке, тем больше его содержание в продукте.

«Поэтому для кофе лучше выбирать специальные версии альтернативного молока с пометкой barista. В них больше стабилизаторов и масел, благодаря которым напиток лучше пенится, дает более плотную текстуру и стабильнее ведет себя при нагревании», — посоветовал он.

Сергей Митрофанов добавил, что важную роль играет содержание масел, сахара и белка. Соевое молоко он назвал одним из наиболее универсальных вариантов для кофейных напитков из-за высокого содержания белка, тогда как кокосовое и миндальное чаще дают менее плотную пену, пишет «Газета.Ru». Также эксперт рекомендовал выбирать небольшие упаковки растительного молока, поскольку после вскрытия оно хранится всего несколько дней.

