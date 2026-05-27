Виталий Радбиль рассказал псковским предпринимателям, как ИИ превзошёл человека и принёс Сберу 1,3 трлн рублей

На II практическом форуме «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса – 2026» в Пскове выступил руководитель проектов по технологическому развитию клиентов Сбера Виталий Радбиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. Он объяснил, почему искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного бизнеса.

Виталий Радбиль предложил собственное определение ИИ: это система, которая имитирует человека. Современные нейросети уже обладают рефлексами, восприятием (видят, слышат, понимают естественный язык), мышлением, памятью, способностью учиться и рассуждать. В прошлом году машины научили действовать самостоятельно, без участия человека.

Спикер отметил, что технология зародилась ещё в 1955 году, пережила два спада и с 2015 года начала стремительно развиваться. За восемь лет прогресс стал колоссальным: сейчас отличить сгенерированный нейросетью контент от реального практически невозможно. В 2025 году, по словам Виталия Радбиля, была пройдена точка невозврата.

Рынок ИИ растёт быстрее всех — среднегодовой темп составляет 31,5%. Для сравнения: рынок электромобилей растёт на 27%. К 2030 году объём рынка достигнет 1 трлн долларов.

Спикер назвал происходящее новой промышленной революцией — переходом к концепции AI First, когда продукт сначала интегрируется в ИИ, а уже потом во всё остальное.

Искусственный интеллект уже превзошёл человека по целому ряду задач: он не устаёт, не берёт больничные и всегда сконцентрирован. В крупных компаниях США и Европы 85% уже внедрили ИИ-инициативы, в России — 73%. Чаще всего технологии применяют в четырёх направлениях: работа с клиентами (чат-боты, рекомендательные системы), офис-менеджмент (создание документов), генерация контента для маркетинга и IT (автотесты, кибербезопасность, помощь в написании кода).

Виталий Радбиль привёл конкретный результат: за неполные четыре года совокупный финансовый эффект от внедрения ИИ в Сбере составил 1,3 трлн рублей. Внутри компании работают свыше 7 тысяч ИИ-агентов. 90% кредитов, в том числе для малого бизнеса, анализируются искусственным интеллектом без участия человека. С ним же работают с договорами.

Событие состоялось в рамках Второго практического форума «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса — 2026», который проходит в псковском офисе Сбера. Мероприятие организовано Псковским отделением Сбера совместно с правительством Псковской области при участии «Опоры России».