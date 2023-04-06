Общество

Титул «Миссис Бизнес Великие Луки 2023» вручат на фестивале красоты

Титул «Миссис Бизнес Великие Луки 2023» вручат в рамках фестиваля красоты. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы фестиваля.

«Социальная и бизнес активность женской половины нашего общества в последнее время набирает обороты. Это отразилось на структуре и списке главных номинаций фестиваля "Мисс и Миссис Великие Луки 2023"», - отметили организаторы.

Уже не первый год титул «Миссис Бизнес Великие Луки 2023» вручается в рамках финального шоу.

«Этот год не станет исключением! В конце мая мы узнаем, кто же получит эту престижную номинацию главного фестиваля красоты южной столицы Псковской области!» – отметили организаторы фестиваля.

Напомним, что ранее обладателями титула «Миссис Бизнес Великие Луки» стали:

Ольга Федорова в 2021 году;

Оксана Коржакова в 2022 году.

Прием заявок на кастинг продолжается. Узнать подробности и записаться можно по ссылке или по номеру 8-911-350-19-14. Сам кастинг участниц на фестиваль «Мисс/Миссис Великие Луки 2023» состоится 7 апреля в 19.30 в кафе Shishki по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, 3/31.