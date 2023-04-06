Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об актуальных вопросах системы образования Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об актуальных вопросах системы образования Пскова, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Спикер - начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Напомним, Геннадий Иойлев возглавил городское управление образования в середине декабря прошлого года. Какие задачи он ставил перед собой на тот момент и какие из них уже удаётся решать? Каковы «проблемные зоны» псковского образования на текущий момент? Сколько педагогов и воспитателей не хватает? Материально-техническое состояние каких школ города вызывает наибольшее беспокойство у Геннадия Иойлева? Сильно ли паникуют выпускники и их родители из-за ЕГЭ? Сколько детей смогут провести летние каникулы в загородных и школьных лагерях?