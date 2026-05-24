С июня 2026 года в России увеличат пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан, включая тех, кому в мае исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным», — сказал Говырин в беседе с «РИА Новости».

По словам парламентария, первое основание затронет граждан, отметивших 80-летие в мае. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

«Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рубля ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рубля, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате», — пояснил депутат.

Аналогичный механизм удвоения фиксированной выплаты предусмотрен для пенсионеров, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Перерасчет производится без подачи заявлений на основании данных медико-социальной экспертизы, которые передаются напрямую в Социальный фонд.

Третьим основанием для повышения выплат является появление нетрудоспособных иждивенцев. В этом случае пенсионеру необходимо подать заявление. К иждивенцам относятся дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды, а также нетрудоспособные братья, сестры и внуки.

«За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3 194,90 рубля. Учитывается до трех иждивенцев, совокупная прибавка способна достигать 9 584,70 рубля», — уточнил парламентарий.

Четвертая категория получателей дополнительной выплаты — неработающие жители сельской местности, у которых в мае подтвержден трудовой стаж не менее 30 лет по профессиям из правительственного перечня. Для них фиксированная выплата увеличивается на 25%, что обеспечит прибавку в размере 2 396,17 рубля.