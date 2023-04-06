Общество

Более 43 тысяч услуг в автоматическом режиме оказал Социальный фонд в Псковской области с начала 2023 года

Отделение Социального фонда России по Псковской области оказало более 43 тысяч услуг в автоматическом режиме с начала 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

С каждым годом жители региона могут получить все больше госуслуг СФР в проактивном режиме. Так, в 2023 году отделение проактивно сформировало порядка 1050 СНИЛС новорожденным, выдало 495 государственных сертификатов на материнский капитал, автоматически назначило 254 пенсии по инвалидности, 7 пенсий по старости лицам, достигшим 80 лет, а также 8 пенсий по предложению службы занятости.

Кроме того, с января в Псковской области в беззаявительном порядке установлено 988 ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам, назначено 100 федеральных социальных доплат к пенсии.

По линии социального страхования с начала 2023 года работающим жителям Псковской области проактивно оплачено 39 517 листков нетрудоспособности, 512 отпусков по беременности и родам и выплачено 285 единовременных пособий при рождении ребенка. Пособия назначены на основе сведений, направляемых в отделение работодателями Псковской области и полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проактивный формат оказания госуслуг предусматривает, что региональное отделение СФР может начать предоставление услуги до фактического обращения гражданина. От человека при этом не требуется ни подавать заявление, ни направлять в ведомство подтверждающие документы. Все необходимые сведения поступают в Социальный фонд из государственных информационных систем в ходе межведомственного взаимодействия.