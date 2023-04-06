Общество

Музыкальный фестиваль «Нашествие» проведут впервые за четыре года

Музыкальный фестиваль «Нашествие» проведут впервые за четыре года, он состоится на новой площадке в Калужской области 4, 5 и 6 августа. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля на официальном сайте «НАШЕ радио».

«Крупнейший в России музыкальный фестиваль, проведения которого так долго – целых три года! – ждали самые верные поклонники НАШЕй музыки, впервые пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Всего час езды от Москвы по Минскому или Киевскому шоссе, и вы окажетесь на новой фестивальной площадке», – отметили организаторы.

Они также пообещали, что на новом месте фестиваль сохранит свой уникальный формат, который зрители полюбили за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля.

«Вас ждут зажигательные сеты легендарных хэдлайнеров – звёзд "НАШЕго радио", выступления десятков известных музыкальных групп. Молодёжная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны. Фестиваль станет уникальным культурным явлением, где помимо музыки гостей ждет театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий», – говорится в официальном релизе мероприятия.

Все ранее приобретенные билеты действительны на фестивале в Калужской области. Чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на nashestvie.ru.

Генеральным информационным партнером «Нашествия-2023» станет телеканал РЕН ТВ.