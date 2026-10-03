Российский радиолог заявил о прорыве маммографического скрининга в стране

О прорыве маммографического скрининга, позволяющего выявлять рак молочной железы, заявил российский радиолог.

«Мы находимся в середине мирового рейтинга по самой заболеваемости, но при этом выявляем в большинстве случаев рак на начальной стадии», — сообщил заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии МНИОИ имени П.А. Герцена Сергей Прокопенко, выступая на круглом столе, посвященном вопросам профилактики, своевременного выявления и маршрутизации пациенток с раком молочной железы.

Мероприятие традиционно проводится в начале октября на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня» и собирает известных онкологов, специалистов лучевой диагностики, реконструктивной и пластической хирургии, радиологии.

«Прогресс происходит на наших глазах: раньше выявляемость начальных форм не превышала 60%, а сегодня, благодаря качественному скринингу и техническому переоснащению, мы достигли колоссальных результатов», — подчеркнул Сергей Прокопенко.

Он провел сравнительный анализ эффективности скрининговых программ в разных странах. По его данным, несмотря на то, что охват маммографическим скринингом в России пока составляет около 45 процентов (в США — 72%, в Великобритании — 77%, в Нидерландах — 80%), по доле выявления ранних стадий заболевания Россия демонстрирует выдающиеся показатели — 76,2 процента, а с учетом доклинических форм — более 80 процентов, что выше, чем в США (64%), Великобритании (70%) и Германии (69%).

В ходе дискуссии врач рассказал, что чувствительность маммографического скрининга при первичном обращении для выявления заболевания у женщин в возрасте от 40 до 49 лет составляет 80-85 процентов, от 50 лет и старше достигает 90 процентов. По его словам, при использовании цифрового томосинтеза и контрастной маммографии диагностическая эффективность возрастает до 94–95 процентов.

«Рак не возникает мгновенно, это многостадийный процесс, который занимает годы. У нас есть этот этап, когда мы можем вовремя диагностировать заболевание. Наша цель заключается в том, чтобы пациентки спокойно шли, обследовались и заблаговременно все выявляли», — отметил он, подчеркнув, что на простой рентгеновской маммограмме можно выявлять и некоторые патологии сердечно-сосудистой системы — кальцинированные сосуды, являющиеся маркером атеросклероза.

Это позволяет не только диагностировать онкологию груди, но и предупредить смертельно опасные сердечные заболевания, добавил радиолог.

На конкретных клинических примерах он разобрал диагностику опухолевого процесса — от выявления микрокальцинатов размером менее трех миллиметров до проведения вакуумной биопсии и последующего хирургического лечения. По его данным, доля рака, который определяется исключительно при рентгенологическом исследовании, за последние десять лет выросла почти в два раза и составила 4,3% на каждые 100 случаев рака молочной железы. Суммарно начальные формы и рак сегодня достигают 40% всех выявленных случаев.

По его словам, в 2025 году в России было зарегистрировано почти 700 тысяч случаев злокачественных новообразований, из них около 87 тысяч — рак молочной железы, что составило почти 12% в структуре онкозаболеваемости. При этом смертность от данного заболевания за последние десять лет снизилась на 12,68%, а число случаев, выявленных на нулевой и первой стадиях, увеличилось практически вдвое. На лечение рака молочной железы приходится около 15% всего бюджета здравоохранения, из которых более 40% расходуется на терапию запущенных форм, пишет РИА Новости.