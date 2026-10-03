Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается сегодня

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.

Особую настороженность вызывает распространение употребления алкогольных напитков в среде молодёжи и подростков. Нередко правоохранительные органы, органы социальной защиты и медицинские учреждения сталкиваются со случаями алкогольного отравления среди старших школьников.

Считается, что 3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

В этот день государственные и общественные организации проводят лекции, семинары, выставки, посвящённые алкоголизму и проблемам, порождаемым этим заболеванием. На этих мероприятиях выступают врачи-наркологи, психологи и психиатры, что указывает на характер заболевания, являющегося, по сути, зависимостью. Молодёжные организации, привлекая волонтёров, проводят флешмобы и раздают памятки и буклеты, призывающие хотя бы один раз в году отказаться полностью от употребления любых видов алкогольных напитков.

В России борьбе с алкоголем придавали большое значение ещё в дореволюционный период. Большую роль играла в организации мероприятий и проведении первого Всероссийского дня трезвости Русская Православная церковь. И сегодня общества трезвости при поддержке РПЦ активно участвуют в ежегодном проведении 11 сентября Всероссийского дня трезвости, а также в проведении Всемирного дня трезвости 3 октября.

Государственная политика в этой сфере сводится к ограничению продажи алкоголя по возрасту, установлению ограничения по времени, когда продажа алкоголя запрещена, запрету рекламы алкогольной продукции через СМИ, а также просветительской деятельности через учреждения народного образования и здравоохранения.

Называется много причин, вызывающих желание употребить алкоголь: это желание снять усталость, избавиться от депрессии, отметить праздник весёлым застольем, просто поднять себе настроение. Однако, последствия систематического употребления алкоголя приводят к зависимости организма. Среди последствий употребления алкогольной продукции нередкими являются летальные случаи, когда человек умирает из-за отравления некачественным спиртом или просто вследствие передозировки, когда количество выпитого становится слишком большим.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно фиксируется более трех миллионов смертей, связанных со злоупотреблением спиртным.

Алкогольная зависимость становится, в свою очередь, причиной множества других заболеваний. Среди них числятся: заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, нервной системы и другие.

Важно помнить, что алкоголизм не только пагубно сказывается на здоровье человека, но и разрушает его как личность, увеличивая риск асоциальных поступков. Склонность к насилию, необоснованному риску, ухудшение реакции становятся частыми причинами дорожно-транспортных происшествий, насилия в семье и действий преступного характера. Разрушая себя, как личность, алкоголик разрушает и мир вокруг себя, причиняя боль и страдания своим родным и близким людям.

Среди систематических мер по борьбе с алкоголизацией населения государствам предлагается выработать и осуществлять целый комплекс мер, среди которых называются такие, как налоговое регулирование продажи и регулирование системы ценообразования алкогольной продукции, пропаганда здорового образа жизни, предоставление рекламного времени для социальной рекламы антиалкогольной направленности, просветительская деятельность в учреждениях здравоохранения и народного образования с привлечением специалистов соответствующего уровня, ужесточение законодательства за ответственность при совершении правонарушения или преступления в состоянии алкогольного опьянения, развитие доступной и эффективной системы лечения людей с алкогольной зависимостью, пишет Calend.ru.