Зампрокурора Псковской области может пойти на повышение в Бурятию

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов рекомендован на должность прокурора Республики Бурятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете Федерации.

Фото: Совет Федерации

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пленарного заседания доложил о результатах рассмотрения представленных президентом Российской Федерации кандидатур.

В список кандидатов, представленных президентом для проведения консультаций, вошли:

Валерия Козлова — на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора;

Алексея Полубоярова — на должность прокурора Луганской Народной Республики;

Алексея Попова — на должность прокурора Республики Бурятия;

Михаила Шишкоедова — на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

Соответствующая информация направят президенту России.

Напомним, исполняющим обязанности прокурора Псковской области Алексей Попов назначили в апреле 2023 года.