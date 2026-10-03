 
Общество

Зампрокурора Псковской области может пойти на повышение в Бурятию

0

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов рекомендован на должность прокурора Республики Бурятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете Федерации.

Фото: Совет Федерации

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пленарного заседания доложил о результатах рассмотрения представленных президентом Российской Федерации кандидатур.

В список кандидатов, представленных президентом для проведения консультаций, вошли:

  • Валерия Козлова — на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора;
  • Алексея Полубоярова — на должность прокурора Луганской Народной Республики;
  • Алексея Попова — на должность прокурора Республики Бурятия;
  • Михаила Шишкоедова — на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

Соответствующая информация направят президенту России.

Напомним, исполняющим обязанности прокурора Псковской области Алексей Попов назначили в апреле 2023 года.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026