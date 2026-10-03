Зампрокурора Псковской области может пойти на повышение в Бурятию

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов рекомендован на должность прокурора Республики Бурятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете Федерации.
Фото: Совет Федерации
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пленарного заседания доложил о результатах рассмотрения представленных президентом Российской Федерации кандидатур.
В список кандидатов, представленных президентом для проведения консультаций, вошли:
- Валерия Козлова — на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора;
- Алексея Полубоярова — на должность прокурора Луганской Народной Республики;
- Алексея Попова — на должность прокурора Республики Бурятия;
- Михаила Шишкоедова — на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.
Соответствующая информация направят президенту России.
Напомним, исполняющим обязанности прокурора Псковской области Алексей Попов назначили в апреле 2023 года.