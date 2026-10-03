Михаил Ведерников обсудил с Борисом Листовым перспективы сотрудничества по развитию агропромышленного сектора региона

Реализацию совместных проектов и дальнейшее взаимодействие обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в пятницу, 2 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Глава региона поблагодарил руководство и команду банка за конструктивное и активное взаимодействие с Псковской областью. «У нас есть несколько проектов, которые находятся на сопровождении банка. Один из наиболее крупных – проект по строительству фермы «Ударник». Инвестор получил кредит на 4 млрд рублей. Хочу отметить проект «Школа фермера». В прошлом году 43 человека прошли обучение, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей. Весной прошла «Школа агротуризма», главным спонсором и одним из организаторов которой также выступил Россельхозбанк. В ней приняли участие 180 человек из разных регионов страны», - выступил Михаил Ведерников.

В этом году исполнилось 20 лет присутствия Россельхозбанка в Псковской области.

Как сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, за это время банк направил в экономику региона 76,3 млрд рублей, из них 64,1 млрд - в агропромышленный комплекс. «Мы реализовали в области 47 инвестиционных проектов - это роботизированные молочные фермы, комбикормовые производства, предприятия по производству мяса КРС, свинины и птицы. Сегодня каждый второй кредитный рубль в АПК области выдан Россельхозбанком. В том числе благодаря этим инвестициям Псковская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по объемам производства сельхозпродукции», - отметил Борис Листов.

Среди примеров инвестиционных проектов Борис Листов назвал строительство животноводческого комплекса молочного направления роботизированного доения почти на 2 000 голов с общим бюджетом проекта порядка 3,5 млрд рублей в деревне Ажово Псковской области, строительство молочного комплекса на 1 800 фуражных коров на территории Новосокольнического района стоимостью более 1,1 млрд рублей, а также модернизацию производства рассыпного и гранулированного комбикорма для животных стоимостью почти 600 млн рублей.

«В этом году мы не снижаем темпов. С начала года псковским аграриям выдано 9,9 млрд рублей - на 24% больше, чем годом ранее. Поддержка идет по всем ключевым направлениям: инвестиционное кредитование, сезонные работы, приобретение техники и оборудования. Отдельный приоритет - малый бизнес: практически все фермерские хозяйства области работают с Россельхозбанком, с начала года субъектам МСП мы направили 2,7 млрд рублей», - подчеркнул Борис Листов.

При поддержке Россельхозбанка продолжается строительство животноводческого комплекса «Ударник» - это предприятие молочного направления на 2 222 головы фуражных коров с площадкой для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на 3 443 головы в Бежаницком муниципальном округе общей стоимостью проекта более 5,2 млрд рублей.

Губернатор отметил, что банк выступает генеральным партнером и многих крупных событийных мероприятий. Это фестиваль «Псковские каникулы», который собрал порядка 70 тыс. человек, а также «Лешуга» и «Архонадрик». «Мы нацелены на продолжение сотрудничества, с нашей стороны можете рассчитывать на любую помощь и поддержку», - отметил губернатор.

В части дальнейшего взаимодействия председатель правления Россельхозбанка обратил внимание на популяризацию местной продукции и продвижение местных брендов: «Псковский регион наполнен традициями. Надеюсь, что наше общение позволит определить еще больше направлений нашего сотрудничества», - добавил Борис Листов.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие с предприятиями АПК, поддержку фермерских хозяйств, продвижение их продукции, подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли.