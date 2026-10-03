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Восстановление памятников и баланс туризма: Михаил Ведерников подвел итоги первого дня форума реготделений РИО

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IV Форум региональных отделений Российского исторического общества стал площадкой для выработки практических решений по развитию малых территорий и защите историко-культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Эксперты обсудили системные подходы к восстановлению исторических объектов и созданию условий для их дальнейшего сохранения.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев отметил важность понятных правил для всех, кто готов вкладывать силы и ресурсы в возрождение памятников. Для объединения ключевых компетенций и повышения эффективности такой работы он предложил создать отдельный орган исполнительной власти, а также профильный комитет в Государственной Думе.

Еще одной важной темой стал поиск баланса между развитием туризма и комфортом местных жителей. По словам главы региона, рост турпотока открывает для регионов новые экономические возможности, но одновременно увеличивает нагрузку на городскую среду, инфраструктуру и повседневную жизнь людей. При этом малые города остаются главными хранителями культурного кода и традиций страны. Без них невозможно представить ни наше историческое наследие, ни будущее России, добавил Михаил Ведерников.

«Рад, что Псковская область произвела сильное впечатление на наших гостей. Впереди еще два дня работы форума. Нам действительно есть чем гордиться и что показать», - резюмировал губернатор.

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