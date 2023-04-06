Общество

Глубину промерзания и оттаивания болота определяют в Полистовском заповеднике

Глубину промерзания и оттаивания болота определяют в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Начало весны - время мониторинговых мероприятий по измерению глубины промерзания и оттаивания болота, снегомерных съемок.

Кроме того, научный отдел заповедника регулярно проводит метеорологические наблюдения и фотомониторинг крупных и средних млекопитающих в охранной зоне Полистовского заповедника.

«Каковы результаты? Снега на болоте мало, зато много воды. А в лесу много и воды, и снега. В объективы фотоловушек попались разные звери, посмотрите, например, на косулю, волка, лисицу. Весна наступает решительно!» - отметили в заповеднике.