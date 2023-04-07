Общество

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России в субботу, 15 апреля, в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством псковского филиала университета и узнают об истории и структуре образовательной организации. Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в 2023 году.

Для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по территории филиала, в ходе которой будущие абитуриенты смогут увидеть учебные аудитории, библиотеку и спортивный зал.

Псковский филиал университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.