Общество

В Псковской области усилен контроль за мерами профилактики клещевого энцефалита

Профилактика инфекций, передающихся через укусы клещей, стала темой совещания региональной межведомственной противоэпидемической комиссии. Мероприятие прошло в пятницу, 7 апреля, в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

«Вся территория области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. У нас велика вероятность развития тяжелых форм болезни и летальных исходов после укуса этого насекомого», — подчеркнула актуальность вопроса руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

По информации ведомства, в прошлом году количество обращений по поводу укусов клещей в регионе увеличилось на 28% — зарегистрировано 2 тыс 988 обращений. Исследовано 1 тыс 154 клещей, снятых с пострадавших. Инфицированность насекомых вирусом клещевого энцефалита составила 0,16%, клещевой боррелиоз обнаружен у 8 насекомых.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в текущем сезоне зафиксированы первые 2 случая укуса людей — в Псковском и Себежском районах. Оба пострадавших — дети. Один клещ был заражен возбудителем клещевого боррелиоза.

Вера Емельянова обратила внимание, что сезон укусов клещей входит в активную стадию, и о том, чтобы обезопасить себя и детей нужно думать заранее: быть бдительными во время прогулок в лесах и парках и вакцинироваться. Иммунизация особенно важна для профессиональных групп риска и детей, готовящихся провести лето в загородных лагерях.

Еще один действенный способ борьбы с распространением клещей — благоустройство и поддержание порядка на общественных территориях, а также их качественная и своевременная акарицидная обработка. В прошлом году от клещей обезопасили 600 га земель, в том числе более 190 га территорий летних оздоровительных учреждений. В этом году акарицидная обработка будет проведена в таком же объеме.

Первый вице-губернатор поручила ответственным специалистам профильных комитетов и администраций районов держать на особом контроле все пункты профилактической работы на своих территориях. Особое внимание она попросила уделить информированию населения о том, как себя вести при обнаружении клеща, куда обращаться пострадавшему за медицинской помощью и что делать с самим насекомым. «Люди должны знать алгоритм действий, чтобы летний период не принес их здоровью неприятностей», — подчеркнула Вера Емельянова.

В рамках заседания участники также рассмотрели вопросы профилактики острых кишечных инфекций и холеры.