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Общество

Фотофакт: Березовый сок начали заготавливать в Новоржевском районе

09.04.2023 10:38|ПсковКомментариев: 0

Березовый сок начали заготавливать в Новоржевском районе. Фотографию добычи сока разместили в группе деревни Выбор в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото: группа деревни Выбор / «ВКонтакте»

«Самое время запастись берёзовым соком», - прокомментировал снимок его автор. 

Березовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей березы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит B6. 

Сокодвижение начинается весной с первыми оттепелями и продолжается до распускания почек. Обычно с берёзы получают 2—3 литра сока в сутки. Крупное дерево может дать в сутки около семи и более литров сока. Во избежание гибели деревьев не рекомендуется брать сок у молодых деревьев, сообщает «Википедия».

Теги: #новоржевский район #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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