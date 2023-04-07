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Фотофакт: Березовый сок начали заготавливать в Новоржевском районе

Березовый сок начали заготавливать в Новоржевском районе. Фотографию добычи сока разместили в группе деревни Выбор в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа деревни Выбор / «ВКонтакте»

«Самое время запастись берёзовым соком», - прокомментировал снимок его автор.

Березовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей березы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит B6.

Сокодвижение начинается весной с первыми оттепелями и продолжается до распускания почек. Обычно с берёзы получают 2—3 литра сока в сутки. Крупное дерево может дать в сутки около семи и более литров сока. Во избежание гибели деревьев не рекомендуется брать сок у молодых деревьев, сообщает «Википедия».