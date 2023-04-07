Общество

Актриса дубляжа Елена Шульман умерла за день до своего 54-летия

Умерла актриса дубляжа Елена Шульман, ей было 53 года. О смерти актрисы сообщили коллеги по цеху.

Фото: «Русский дубляж»

По информации Telegram-канала 112, актрису дубляжа насмерть сбил автобус в Санкт-Петербурге. Авария произошла вечером 8 апреля на Загородном проезде. Елена Шульман стояла на остановке, когда в нее влетел автобус. Женщина получила тяжелые травмы, ее оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось, 9 апреля она скончалась.

За свою карьеру Елена Шульман успела поучаствовать в дубляже около 700 фильмов, она озвучивала рыбку Дори из «В поисках Немо», Веспер Линд в «Казино Рояль» и Мэри Джейн в «Человеке-пауке», уточняет Telegram-канал «Кинопоиска».

Ее голос также звучит в дубляже «Черного Зеркала», «Паразитов», «13 причин почему», «Лунтика» и других фильмов и сериалов.

Добавим, 10 апреля Елене Шульман должно было исполниться 54 года.