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Общество

Оборот бумаги сокращают в правительстве Псковской области

09.04.2023 20:08|ПсковКомментариев: 0

Оборот бумаги сокращают в правительстве Псковской области. О конкретных мерах в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Ведерников. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«А так сейчас выглядит работа с электронным документооборотом. В целом, бумага в работе правительства ещё требуется, но очень многое уже делается через подобные планшеты всего в несколько нажатий», - рассказал Михаил Ведерников. 

По его мнению, гаджеты в обороте удобны, прежде всего тем, что они освобождают «от жёсткой привязки к рабочему месту». «Пару часов и все основные документы будут расписаны», - добавил глава региона. 

Теги: #регион60 #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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