Общество

Оборот бумаги сокращают в правительстве Псковской области

Оборот бумаги сокращают в правительстве Псковской области. О конкретных мерах в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«А так сейчас выглядит работа с электронным документооборотом. В целом, бумага в работе правительства ещё требуется, но очень многое уже делается через подобные планшеты всего в несколько нажатий», - рассказал Михаил Ведерников.

По его мнению, гаджеты в обороте удобны, прежде всего тем, что они освобождают «от жёсткой привязки к рабочему месту». «Пару часов и все основные документы будут расписаны», - добавил глава региона.