Общество

Диетолог назвала продукты, которые можно есть перед сном

В ночное время метаболизм замедляется, поэтому специалисты рекомендуют ограничивать прием пищи перед сном, чтобы организм не тратил силы на ее переваривание, отметила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. В случае, если по вечерам человек не может справиться с чувством голода, ему следует пересмотреть дневной рацион, считает врач.

«В ночное время желудочно-кишечный тракт должен отдыхать. Поэтому еда перед сном не является правильным пищевым выбором. Если возникает такая потребность, необходимо проанализировать, насколько грамотно составлен дневной рацион. Если в рационе есть дисбаланс, то в первую очередь необходимо заняться этим аспектом», – посоветовала Александра Разаренова.

Но даже если тяга к еде перед сном непреодолима, все равно надо избегать употребления высокоуглеводных продуктов, которые могут приводить к резким колебаниям уровня глюкозы в крови, предупредила диетолог в интервью радио Sputnik.

«По причине колебания уровня глюкозы мы и избегаем высокоуглеводной пищи перед сном. Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Но столько "быстрой" энергии организму попросту не нужно. И ее излишки непременно отложатся в жировые запасы. А резкое снижение уровня глюкозы, которое неминуемо наступает после скачка, будет расценено организмом как угрожающее состояние, для стабилизации которого произойдет ранний выброс кортизола, что спровоцирует ночное пробуждение. Это снижает качество сна. Как следствие, снова потребуется перекус. Так возникает привычка есть не только перед сном, но и в ночное время», – констатировала Александра Разаренова.

Диетолог перечислила продукты, которые не провоцируют колебаний уровня глюкозы в крови.

«К таким продуктам мы можем отнести костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла. Эти продукты за счет белковых компонентов и правильных жиров дадут ощущение сытости и не приведут к скачку глюкозы», – объяснила Александра Разаренова.