Общество

Число обращений в Арбитражный суд Псковской области выросло на 16%

1707 исковых заявлений поступило в Арбитражный суд Псковской области в первом квартале 2023 года, что на 16,5% больше, чем в 2022 году (1465). Об этом говорится в сравнительном анализе статистических данных о работе Арбитражного суда Псковской области за первые кварталы 2023 и 2022 годов.

Из 1707 поступивших в первом квартале 2023 года исковых и иных заявлений:

1071 исковое и иное заявление по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, что на 13,3% больше, чем в 2022 году (945);

96 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, что на 12,9% меньше, чем в 2022 году (85);

463 заявления по делам о несостоятельности (банкротстве), что на 51,8% больше, чем в 2022 году (305).

Из числа поступивших исковых заявлений было возвращено 98, что на 2,1% больше, чем за 2022 год (96) или 5,7% от всех поступивших заявлений.