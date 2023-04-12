Число обращений в Арбитражный суд Псковской области выросло на 16%

1707 исковых заявлений поступило в Арбитражный суд Псковской области в первом квартале 2023 года, что на 16,5% больше, чем в 2022 году (1465). Об этом говорится в сравнительном анализе статистических данных о работе Арбитражного суда Псковской области за первые кварталы 2023 и 2022 годов.
Из 1707 поступивших в первом квартале 2023 года исковых и иных заявлений:
Из числа поступивших исковых заявлений было возвращено 98, что на 2,1% больше, чем за 2022 год (96) или 5,7% от всех поступивших заявлений.