Общество

Псковичи назвали профессии, в которых чаще всего страдают от синдрома хронической скуки

Совершенно некогда скучать на работе учителям, воспитателям и врачам. По мнению псковичей, самая скучная работа — у охранников (их назвали 16% опрошенных), бухгалтеров (13%) и продавцов (7%).

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (12 и 10% соответственно), а вот большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (60%): «То отчеты, то проверки — некогда скучать!»

Унылой и беспросветной ежедневная работа кажется 11% операторов колл-центров, 13% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру. А вот больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (70%), воспитателей (64%) и врачей (61%). Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (56 и 43% соответственно). Чем старше псковичи, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 23% среди молодежи до 24 лет и 59% среди горожан в возрасте старше 45.