Общество

Псковичей приглашают написать Евразийский экологический диктант

Евразийский экологический диктант пройдет онлайн 15 апреля на площадке природаевразии.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Организаторами мероприятия выступают Российский государственный социальный университет совместно с Всероссийским обществом охраны природы при поддержке партии «Единая Россия». Вопросы диктанта составлены и озвучены выдающимися учеными и общественными деятелями. Евразийский экологический диктант посвящен Арктике, оказывающей влияние на климат всей Евразии.

«Понятие "экология" включает в себя широчайший спектр проблематики, в том числе, это и важнейшее направление человеческой деятельности, охватывающее пространство от бытового поведения человека до изменений в промышленной политике. Именно поэтому мы предлагаем привлечь внимание к этой сфере через понятную и массовую форму экологического диктанта», – отметил ректор РГСУ, академик РАХ, член Высшего совета ВПП «Единая Россия» Андрей Хазин.

Регистрация участников диктанта откроется в субботу, 15 апреля, в 12:00.

Для прохождения регистрации необходимо нажать на кнопку «Пройти диктант онлайн» и внести необходимые сведения о себе. В сведениях о себе предстоит выбрать нужную категорию участников диктанта. После регистрации на заявленную электронную почту придет письмо со ссылкой на личный кабинет на сайте диктанта и уникальный пароль. Логином будет заявленный адрес электронной почты.

Время прохождения диктанта – 60 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Возможность регистрации для участия в диктанте будет закрыта 16 апреля в 12:00 по московскому времени. Правильные ответы станут доступны на сайте диктанта 17 апреля, а уже 18 апреля каждый участник, прошедший диктант онлайн, получит на заявленную электронную почту ссылку на скачивание сертификата участника. Особо отличившиеся смогут скачать дипломы призера или даже победителя акции.