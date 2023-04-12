Общество

«Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 апреля.

Как всегда, ведущие непринужденно и нескучно обсуждали интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Тема, которую сегодня обсудили Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко: «Возвращение "железного занавеса" - миф или реальность?».