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Самые строгие запреты: как правильно провести Страстную Пятницу

Великая или Страстная Пятница - самый строгий день Великого поста. В этом году он выпал на 14 апреля. Именно в этот день состоялись суд и крестная казнь Иисуса Христа.

На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий Святых Страстей Христовых», избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.

Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.

На вечерне священнослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом. Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе. Это день строгого поста, когда ничего нельзя есть.

Как сообщают открытые источники, в этот день соблюдается самый строгий пост. По возможности верующие не едят ничего. Максимум допускается сухоядение — вода, сухарики. Те, кому это трудно, ничего не едят и не пьют до выноса плащаницы, а после выноса едят только хлеб и воду. После выноса плащаницы было принято ставить опару для пасхальных куличей.



Известны на этот день и строгие запреты:

нельзя веселиться. Согласно народным приметам, кто веселится в этот скорбный день, потом будет горевать весь год;

брать всё острое в руки;

не принято заниматься домашними делами, уборкой и стиркой;

отказывать в помощи и милостыне - грехи умерших родственников могут перейти на того, кто отказал в помощи и милостыне.

Посещение могил родных и близких, уборка на кладбище и поминание почивших разрешается только в случае необходимости. В последние дни перед Пасхой следует уделить внимание молитве, походам в церковь и приготовлениям к празднику, уточняют источники.

В этот день, считающийся самым скорбным во время Великого поста, рекомендуется воздерживаться от мирских дел, крашение яиц лучше отложить до субботы, но строгого запрета нет, если приготовление яиц необходимо, то можно сделать это с молитвой и мыслями о Боге.

Также есть и народные приметы: