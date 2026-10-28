Александр Козловский о темпах развития IT-технологий: Это реалии, с которыми мы живем

Стремительное развитие технологий подталкивает развиваться как граждан, так и всю страну. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы, руководитель областного отделения Союза промышленников и предпринимателей, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Я, как промышленник, понимаю эффективность долгосрочного планирования для нашей страны. Когда мы говорим о технологическом суверенитете, о котором говорит и президент, мы без этого сегодня не можем. Мир быстро развивается, экономика развивается, IT-технологии развиваются невероятными темпами. Появляются роботы, похожие на людей, делают вещи, которые полгода назад не могли делать», – считает Александр Козловский.

По его словам, сегодня во многих отраслях людей заменяют роботы.

«Это реалии, в которых мы живем, и весь мир. С одной стороны, опасения остаться без работы, с другой — это толкает всех нас развиваться, и страну в целом», – подчеркнул депутат.

Гость студии пояснил, что сейчас знания устаревают гораздо стремительнее, чем, например, в 90-е годы. Срок переобучения на некоторых специальностях сократился до полугода. «Раньше новый телефон или телевизор появлялся раз в три года, например, сегодня каждый месяц. Граждане и страна должны быть готовы к вызовам, к темпу жизни», – добавил депутат.

Политик также отметил, что стране нужно научиться защищать свои ресурсы, недостатка в которых нет.