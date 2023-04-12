Общество

Проект для повышения качества жизни женщин запустят в Псковской области

Открытие проекта «Женский интерес» состоится в Псковской области 14 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Как пояснили в правительстве, «Женский интерес» — это добровольное неформальное объединение женщин, основанное на принципах взаимной поддержки и помощи, совместной инициативы и созидания. Клуб объединит женщин с различными жизненными ситуациями. Например, тех, кто ищет удаленную работу или заинтересован в работе с гибким графиком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, жен военнослужащих и мобилизованных участников специальной военной операции, участниц государственной программы по переселению соотечественников и женщин предпенсионного возраста. В клубе также окажут помощь в трудоустройстве выпускницам учебных заведений СПО и ВПО, а также женщинам, прошедшим обучение по сертификату или в рамках национального проекта «Демография».

Главная цель объединения — повышение качества жизни женщин. Для этого будут использоваться различные инструменты. Это создание условий для развития, творчества, самосовершенствования и самопознания женщин; проведение мероприятий, способствующих психологическому и физическому здоровью; развитие надпрофессиональных навыков у женщин для успешной реализации на рынке труда.

Единое пространство для встреч и совместного общения женщин, организованное в клубе, позволит расширить возможности трудоустройства и профессиональной самореализации, отметили в правительстве.

Подробно ознакомиться с деятельностью клуба и посетить первые мероприятия, можно на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». В Пскове мероприятие пройдет с 10.00 до 16.00 на площадке областного Центра занятости на улице Коммунальной, 71А. В Великих Луках ярмарка состоится с 9.00 до 11.00 в Кадровом центре на улице Пионерской, 9.

Ярмарка объединит 37 работодателей. Для соискателей они представят около 250 вакансий. Помимо открытых собеседований, для соискателей будут организованы круглые столы для кадровых служб, а также другие активности.