Общество

Останки более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны удалось найти в Псковской области

Останки более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны удалось найти поисковикам в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram

«Поисковому движению 10 лет. В Псковской области активно работает региональное отделение движения, которое включает 30 поисковых отрядов и более 250 активных поисковиков. Каждый год они ведут раскопки в местах боёв, проводят "Вахты Памяти", патриотические мероприятия с молодёжью. Нашими поисковиками были найдены и захоронены останки более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны, установлены имена более 2500 неизвестных героев», – отметил глава региона.

Он поздравил всех причастных с праздником и искренне поблагодарил за сложную, но важную работу.