Общество

Зарплаты мангальщиков и шашлычников стали расти в России

Работодатели из сфер общепита и ресторанного бизнеса по всей стране стали расширять штат в преддверии майских выходных, весны и открытия летних терраса и кафе. На фоне повышенного спроса стали увеличивать и предлагаемую зарплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

За последний месяц число вакансий для официантов на лето в России выросло в 5 раз по сравнению с началом 2023 года. Спрос на мангальщиков за последние 30 дней вырос на 21%, а по сравнению с весной 2022 года на 111%. Также достаточно выражен на поваров-шашлычников и шаурмистов: +40% только за месяц по сравнению с показателями начала года.

На фоне повышенного спроса на подобный сезонный персонал работодатели стали увеличивать и предлагаемую зарплату. Так, в целом по стране зарплата для мангальщика сейчас находится на уровне 53 400 рублей, что на 9% или 4 400 рублей больше, чем в весной прошлого года. Выросли зарплатные предложения и в вакансиях для поваров-шашлычников: +4% до 53 000 рублей. Зарплата для официантов в летних кафе сейчас находится на уровне 45 000 рублей, что на 3 000 больше, чем в прошлом году.

Петербургские работодатели в преддверии лета и открытия туристического сезона также повышают зарплату: +13% до 57 600 рублей для мангальщиков, +10% до 55 000 для шашлычников, а также +7% до 51 000 рублей для официантов на сезон. В регионах СЗФО тенденция похожая: рост зарплат для мангальщиков на 6% до 47 000 рублей, для поваров-шашлычников на 7% до 49 000

Как правило, работодатели предлагают подработку на время (порядка 3-4 месяцев).

Рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой в сфере общепита: