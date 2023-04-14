Общество

Клеща долой: химия, прививки и другие методы борьбы с опаснейшим насекомым

Пришла весна, а вместе с ней проснулись одни из самых опасных насекомых – клещи. Ежегодно в Псковской области фиксируются сотни укусов, а последствия взаимодействия с паукообразными могут быть самыми печальными – вплоть до летального исхода.

Фото: ru.freepik.com / @MrDm

Специально для тех, кто хочет обезопасить себя и своих питомцев, «МК в Пскове» узнал, где можно заказать обработку территории от клещей, во сколько это обойдется; можно ли сделать бесплатную прививку от клещевого энцефалита и как долго она будет действовать. Подробности здесь>>>