Общество

Установить дополнительные вышки связи могут в приграничных районах Псковской области

Возможность установки дополнительных вышек связи в приграничных районах Псковской области прорабатывают с правительством Российской Федерации. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Тelegram-канал

«Не должно быть так, что в наших населенных пунктах раз за разом эстонская и латвийская связь перебивает российскую, особенно учитывая то, что соседи нарушают требования к мощности сигнала», – написал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что решение пока в процессе – но Минцифры оказывает Псковской области большую помощь в вопросе развития связи.