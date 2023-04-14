Общество

Юрий Вяземский принял участие в Крестном ходе у Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Вяземский принял участие в Крестном ходе у Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове.

Крестный ход прошел у Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове ночью 16 апреля, в нем приняли участие священнослужители и православные верующие.

С участием Юрия Вяземского прошел региональный этап гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» 15 апреля.

Напомним, ученик 11 класса отделения гимназии Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы» и получил право быть зачисленным в престижный столичный вуз.