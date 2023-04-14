Общество

Великолучанин принял участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Великолучанин Александр Гужов принял участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души» 16 апреля на телеканале «Россия 1».

Александр Гужов выступил с песней «Алешка» группы «Руки вверх!». Исполнитель рассказал, что его увлечение музыкой началось с песен данной группы. Он поделился фотографиями с концерта и рассказал о своем хобби – выращивании цветов. Участникам шоу великолучанин подарил гиацинты, которые вырастил сам.

Участникам шоу Александр Гужов предложил исполнить песню Михаила Боярского «Городские цветы».