Общество

28 протоколов в отношении неплательщиков алиментов составили псковские приставы

28 протоколов в отношении должников по алиментным платежам составили судебные приставы в Пскове и в Псковском районе за первый квартал 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В целях исполнения судебного решения по взысканию алиментов судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими удостоверениями). Кроме того, за неуплату алиментов должник может попасть как под административную, так и под уголовную ответственность, напомнили в ведомстве.

«Привлечение к административной ответственности, безусловно, является действенной мерой. Многие родители начинают платить алименты для избежания в последующем уголовной ответственности», - отметили приставы.

Отделение судебных приставов по ВАПД городу Пскову и Псковскому району за первый квартал 2023 года в отношении должников по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей были составлены и рассмотрены 28 протоколов по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По данным протоколам должникам назначили наказания в виде обязательных работ сроком от 30 до 100 часов.