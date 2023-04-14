«Постскриптум»: Почему ушел Антон Сергеев, когда стартуют губернаторские выборы и есть ли в Пскове кадровый голод. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 апреля.
Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Олег Добрынин:
• Почему ушел Антон Сергеев?
• Когда стартуют губернаторские выборы?
• Есть ли кадровый голод в Псковской области?
• А также: переход военкоматов на «цифру», провал в Великих Луках и вокзал на двоих.
И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.