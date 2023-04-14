Общество

Фестиваль «Чистый город» открылся в экологической библиотеке «Радуга» в Пскове

Открытие II экологического фестиваля «Чистый город» состоялось в детской библиотеке «Радуга» в Пскове 17 апреля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, его приурочили к Международному дню Земли или Матери-Земли, который отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2009 года ежегодно 22 апреля. Мероприятия в рамках фестиваля продлятся до 23 апреля.

Замначальника отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Пскова Лилия Сухова поприветствовала участников фестиваля и поблагодарила читателей библиотеки за активную экологическую позицию.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Очень важно, чтобы каждый начинал с себя. Призываю вас поддерживать экологическую составляющую нашего города всеми возможными способами: выбрасывать мусор в урны, не мусорить. Хочу напомнить, что месячник по благоустройству в Пскове продлится до 15 мая, поэтому всем, кто захочет поучаствовать в уборке общественных пространств, мы готовы по заявке предоставить мешки, перчатки и инвентарь», - сказала Лидия Сухова.

Помощник депутата Псковской городской Думы по округу №15 Дениса Иванова Александр Васильев пожелал собравшимся трудиться на благо природы и родного города, а также принять участие в озеленении парка на реке Милевке. «Физически сделать город чуть-чуть благоустроеннее в ваших силах», – подчеркнул он.

О международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» рассказал участникам фестиваля замруководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Геннадий Полоцкий.

«Главная цель проекта – повысить экологическую сознательность жителей страны,

вовлечь детей, молодежь и старшее поколение в природоохранную

повестку, поддерживая их экоактивность в популярных форматах. Третий сезон отбора стартовал в марте, а закончится осенью, всего будет 10 индивидуальных номинаций. Из Псковской области в прошлом году поступило 309 заявок. Приглашаем и вас принять участие в конкурсе, интенсивно представить свою инициативу. За вами будущее!» – сказал Геннадий Полоцкий.

«Благодаря этому мероприятию мы можем несколько по-иному взглянуть на мир. Приглашаю вас посетить заповедники региона, чтобы непосредственно познакомится с живой природой», – добавила представитель нацпарка «Себежский» Наталья Скачкова.

Директор АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник и куратор акции «Крышечки для Добреи» Константин Костин рассказали о старте социально-экологической акции «Добрые крышечки». Вырученные от переработки крышек средства будут зачислены на официальный счет «Добрея» и распределятся между подопечными.

Кроме того, на протяжении всего фестиваля в библиотеке будет проходить акция «Вторая жизнь вещей», направленная на сбор вещей в пользу подопечных «Детского фонда». Помимо вещей можно передавать предметы быта (посуда, постельное бельё, шторы,

тюль и т. д.) и игрушки (мягкие, пластмассовые и др.), детские книжки.

В ходе праздничной программы также прошло открытие арт-выставки флорариумов и моссариумов «Мир в стеклянной коробке». Директор мастерской FloMossMaster Дарина Шачнева представила композиции из живых растений, мхов и камней, декорированные и помещенные в стеклянные сосуды.

Кроме того, организаторы анонсировали творческую встречу с писательницей Мариной Дороченковой из Санкт-Петербурга. Гостей праздника ждёт интерактивная программа по выставке иллюстраций одной из книг автора.

В заключительный день фестиваля также будут подведены итоги социально-экологической акции «Добрые крышечки» и состоится награждение самых активных участников фестиваля. В течение всего дня для участников фестиваля также будут организованы экоигротека, экогалерея и экомультзал.

Партнёрами библиотеки «Радуга» по организации и проведению фестиваля «Чистый город» в этом году стали: УГХ администрации Пскова, завод «Титан-Полимер», национальный парк «Себежский», Противопожарный лесной центр, Институт переработки и вторсырья, «Детский фонд», подворье «Птичий дворик», мастерская FloMossMaster и школы микрорайона Завеличье.