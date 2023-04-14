Общество

Теплую неделю прогнозируют в Псковской области

Температура воздуха в Псковской области может достичь +18°C на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Погода на ближайшей неделе останется теплой. В первой половине недели будет ветер северных направлений, температуры достаточно высокие, до +15°C, ночные температуры тоже положительные. Во второй половине недели воздух будет прогреваться до +18°C. Погода без осадков, ветер станет южным, поэтому в целом неделя будет теплой», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что в скором времени средняя суточная температура будет достигать +8°C, что необходимо для отключения отопления в регионе.

«Для этого среднесуточная температура должна перейти через +8°C. Да, такой период мы прогнозируем, но итоговое решение остается не за нами», – добавила Тала Нещадимова.