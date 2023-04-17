Общество

Всемирный день радиолюбителя празднуют 18 апреля

Всемирный день радиолюбителя отмечают 18 апреля. Именно в этот день в 1925 году в Париже был основан Международный союз радиолюбителей, благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем 160 стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Например: «Расширение мира радиосвязей», «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», «Радио в чрезвычайной ситуации» и другие.

Общества, секции, кружки радиолюбителей в России также принимают участие в мероприятиях Всемирного дня радиолюбителя, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби. Еще в 1945 году, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР учредило специальный памятный день — День радио.

По оценкам некоторых специалистов, XXI век станет поистине веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радио-технологий были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

В последние годы невероятно быстро развиваются цифровые коммуникации. После окончания Второй мировой войны и до первой половины 1980-х годов радиотелетайп, известный также как RTTY, был единственным цифровым режимом HF, доступным любителям.

Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С помощью AMTOR появилась возможность безошибочно передавать тексты.

Многие выдающиеся радио-инженеры и специалисты-электронщики начинали свой профессиональный путь в обществах радиолюбителей. Изобретения и технологии, получившие «путевку в жизнь» из рук радиолюбителей, по прошествии даже многих лет не потеряли свою актуальность — нашими надежными помощниками являются радио- и телевизионные приемники и передатчики, включая двухсторонние способы радиосвязи, адаптивные антенны и другие необходимые технологии.