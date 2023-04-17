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Общество

Юрий Сорокин: Мне нравится, чтобы везде был порядок

18.04.2023 16:43|Псков

Как поддерживают чистоту при подъезде к предприятию и на его территории, рассказал директор завода  ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), заместитель председателя Псковского областного Собрания, Юрий Сорокин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темой очередного выпуска программы «Кузница» стал месячник благоустройства и уборки города, который стартовал в Пскове. В ходе программы речь зашла о социальной ответственности бизнеса и вовлеченности трудовых коллективов в уборку города и территории предприятий. Свое мнение по этому поводу озвучил Юрий Сорокин.

«Это просто свойство характера, отношение к вещам и к жизни. Мне просто нравится, чтобы был везде порядок. Когда на наше предприятие приходят посетители, гости, они удивляются, почему у нас такая чистота», – отметил он.

По мнению директора предприятия, поддержание порядка дисциплинирует людей, которые работают в организации. 

«То, что касается внешних территорий - подъезды к предприятию я стараюсь держать в чистоте, чтобы люди, идущие на работу, приезжающие на на машинах, на велосипедах или на автобусах, видели, что вокруг рабочего места чисто, в окрестностях не валяются бутылки, пакеты и прочий мусор. Наш коллектив регулярно занимается уборкой прилегающих территорий. Я не называю это социальной ответственностью, это просто образ жизни», – заключил Юрий Сорокин.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #уборка города #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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